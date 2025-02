Shakira feiert in Heimatstadt in Kolumbien heimlich Karneval

Keystone-SDA

Pop-Sängerin Shakira hat in ihrer Heimatstadt Barranquilla in Kolumbien heimlich mit ihren Kindern Karneval gefeiert. Die Musikerin mischte sich am Samstag mit einer bunten Maske und einem Skelett-Kostüm unter die Feiernden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Einige Fans erkannten die Sängerin trotzdem und veröffentlichten seitdem zahlreiche Fotos und Videos in den Online-Netzwerken.

Auf einem der Fotos sitzt Shakira in Barranquilla auf einer kleinen Mauer bei einem Trottoir. Fans verzeichneten den genauen Standort anschliessend beim Onlinedienst Google Maps und stellten das Foto nach – inklusive der Maske. «Oh mein Gott! Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich dieses Trottoir liebe», schrieb Shakira daraufhin im Onlinedienst X.

Der Karneval in Barranquilla, der zum immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört, zieht jedes Jahr fast zwei Millionen Besucherinnen und Besucher an. Der Besuch Shakiras, die in Kolumbien zuvor Konzerte gegeben hatte, sei das «bestgehütete Geheimnis» des Karnevals gewesen, erklärten die Veranstalter auf X.

Die Latino-Popsängerin ist derzeit auf ihrer ersten Welttournee seit sieben Jahren. In Lateinamerika sind in den kommenden Monaten 50 Auftritte geplant, danach noch mehr Konzerte in den USA und Kanada. Die Tournee unter dem Titel «Las mujeres ya no lloran» (Frauen weinen nicht mehr) war im Februar in Rio de Janeiro losgegangen.