Software One kontrolliert 91,6 Prozent an Crayon

Keystone-SDA

Der IT-Dienstleister Software One kontrolliert nach dem Ablauf der Angebotsfrist insgesamt 91,6 Prozent des Aktenkapitals der norwegischen Crayon Group. Er erwartet weiterhin den Abschluss der Transaktion für den kommenden Monat.

(Keystone-SDA) Insgesamt wurden Software One bis zum Ende der Angebotsfrist am Dienstagabend 75,75 Millionen Crayon-Aktien angedient, wie das Stanser Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dazu kommen 6,26 Millionen Crayon-Aktien, die Software One bereits besitzt oder kontrolliert hatte. Das Unternehmen hatte bereits am Vorabend die Kontrolle von «über 90 Prozent» an Crayon vermeldet.

Software One hatte den Crayon-Aktionären pro Anteil eine Zahlung von 69 norwegischen Kronen (5,54 Fr.) in bar sowie 0,8233 neue Software- One-Aktien geboten. Das Angebot sei noch den verbleibenden Vollzugsbedingungen unterworfen, einschliesslich ausstehender behördlicher Genehmigungen, heisst es.

Nach Abschluss des Angebots beabsichtigt Software One, einen Zwangserwerb der verbleibenden Crayon-Aktien.

Software One zählt nach eigenen Angaben 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in 60 Ländern aktiv. Nach der Fusion mit Crayon soll das Unternehmen mit 13’000 Personen in 70 Ländern aktiv sein.