Sportminister Martin Pfister verfolgt Eishockey-WM im Stadion

Keystone-SDA

Bundesrat und Sportminister Martin Pfister wird den Eishockey-WM-Final zwischen der Schweiz und den USA in der schwedischen Hauptstadt Stockholm vor Ort verfolgen. "Danke für den Support", schrieb der Schweizer Eishockeyverband auf dem Kurznachrichtendienst X dazu.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich konnte die Spiele bisher nicht am Fernsehen schauen, habe aber die Begeisterung für die tollen Spiele in der Schweiz gespürt, welche die Schweizer Nationalmannschaft bisher abgeliefert hat», sagte Pfister in einem von Swiss Ice Hockey vorab veröffentlichten Video.

Er hoffe, dass er am Finale auch noch teilnehmen könne, sagte er vor dem Halbfinal-Spiel gegen Dänemark am vergangenen Samstag. Und Pfister hat Glück: Die Schweiz entschied das Spiel gegen Co-Gastgeber Dänemark bekanntlich mit 7:0 für sich und zog in den WM-Final ein.