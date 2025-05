Stadtrat will Beitrag an House of Winterthur reduzieren

Keystone-SDA

Die Stadt Winterthur will die Zusammenarbeit mit dem Verein House of Winterthur (HoW) neu ausrichten. Zudem soll der jährliche Leistungsbeitrag um 100'000 Franken reduziert werden.

(Keystone-SDA) Vorgesehen ist, dass die Stadt Winterthur in der Vertragsperiode von 2026 bis 2029 HoW mit einem Betriebsbeitrag von 760 000 Franken pro Jahr unterstützt. Das seien im Vergleich zur Leistungsperiode 2022 bis 2025 100 000 Franken weniger, schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung vom Freitag. Er übergab dem Parlament eine entsprechende Weisung.

Diese Reduktion begründet der Stadtrat mit der vorgesehenen Neuausrichtung der Zusammenarbeit. Künftig soll der Leistungsauftrag von HoW auf das ganzheitliche Stadtmarketing fokussiert sein, während die Stadt ihr Engagement im Bereich der Standortförderung ausbaut.

House of Winterthur zeigte sich in einer Stellungnahme erfreut über die weitere Zusammenarbeit. Die geplante Kürzung des jährlichen Leistungsbeitrags bezeichnet How jedoch als einen «Nachteil für Winterthur im Standortwettbewerb» und als einen «Schritt in die falsche Richtung».