Stefanie Heinzmann zeigt sich mit neuer Frisur

Keystone-SDA

Der zuletzt weissblonde Kurzhaarschnitt war schon fast ein Markenzeichen der Musikerin Stefanie Heinzmann. Nun zeigt sich die 36-jährige Walliserin mit neuer Frisur, wie "Blick" schreibt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit langen, braunen Haaren und einem Ponyschnitt lächelt Heinzmann in die Fotokamera. Das Bild veröffentlichte Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt auf der Plattform Instagram, wie «Blick» in der Mittwochsausgabe schreibt.

«Die wahre Schönheit liegt nicht in der Farbe oder Länge unserer Haare», schrieb Dürrenmatt unter den Post. Schönheit sei nicht das, was man sehe, sondern das, was man fühle und erlebe. Auch Heinzmann teilte den Beitrag auf ihrem Profil.

Dürrenmatt ist Coiffeur und Stylist für zahlreiche Prominente. Zu seiner Kundschaft gehören unter anderem auch Beatrice Egli oder Luca Hänni. Dürrenmatt wurde ausserdem acht Mal Hairdesign-Weltmeister und betreibt ein eigenes «Haar-Atelier» in Zürich.