Stier verletzt Landwirt in Rothenthurm SZ erheblich

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Landwirt ist am Freitagvormittag in Rothenthurm SZ von einem Stier erheblich am Kopf verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein ausserkantonales Spital, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Tier konnte nach dem Vorfall von Drittpersonen im Stall festgebunden werden.

Warum der etwa dreijährige Stier «wild geworden» war, sei unklar, hiess es in der Mitteilung weiter.