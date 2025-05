Straumann und Kanton wollen Med-Tech in Arlesheim BL voranbringen

Keystone-SDA

Der Zahnimplantate-Spezialist Straumann will in den kommenden Jahren seinen Hauptsitz schrittweise von Basel nach Arlesheim BL verlegen. Das Unternehmen wird seine Aktivitäten im Raum Basel somit auf das Industrie- und Technologieareal Uptown Basel konzentrieren.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Straumann Group gab diesen Entscheid am Dienstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit dem Kanton Basel-Landschaft und Uptown Basel bekannt.

Bereits im Jahr 2021 hatte das Unternehmen angekündigt, verschiedene Betriebsstandorte in Arlesheim zusammenführen, hielt damals aber noch an seinem Hauptsitz im Jacob Burckhardt-Haus beim Bahnhof Basel SBB fest.

Mit den Umzugsplänen setze das Unternehmen ein starkes Zeichen für die Entwicklung der Medizinaltechnik und somit eines «Med Tech Innovation Hub» in Arlesheim, heisst es im Communiqué.

Straumann hat Wurzeln im Waldenburgertal und ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit rund 12’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es weiter heisst.

Regierung beantragt 36 Millionen für Standortförderung

Die Baselbieter Regierung begrüsst die Ankündigung des Unternehmens und will selbst in den Aufbau eines «Med Tech-Innovation Hubs» im Uptown Basel-Areal investieren. Sie beantragt beim Landrat eine wiederkehrende Rahmenausgabenbewilligung in der Höhe von jährlich 12 Millionen für die Jahre 2026 bis 2029.

Mit diesen Standortfördermassnahmen wolle die Regierung die Chancen nutzen, um die IT-Kompetenzen auf dem Areal mit jenen der Medizinaltechnik zu verbinden. Dabei sollen Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützt werden. Zudem sollen etablierte Unternehmen, Start-Ups und Forschungseinrichtungen in dieser Branche in Arlesheim zusammengebracht werden. Das Projekt orientiere sich stark am Beispiel des «Switzerland Innovation Park Basel Area» in Allschwil, heisst es in der Vorlage an das Parlament.