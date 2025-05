Stromausfall in mehreren Quartieren in der Stadt Bern

Keystone-SDA

In der Stadt Bern ist am Samstagvormittag in mehreren Quartieren der Strom ausgefallen. Betroffen war das Gebiet Schosshalde. Das genaue Ausmass des Stromausfalls und dessen voraussichtliche Dauer waren vorerst unklar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Techniker seien im Störungsgebiet unterwegs, um das Ausmass und die Ursache der Störung zu eruieren und das Problem zu beheben, erklärte die Medienstelle des städtischen Stromversorgers EWB auf Anfrage von Keystone-SDA. Klar sei, dass es sich um eine grössere Störung im übergeordneten Stromnetz handle.

Betroffen sind laut EWB die Bezirke und Quartiere Kirchenfeld, Brunnadern, Murifeld, Ostring, Elfenau, Wittigkofen. Ob der Strom dort flächendeckend ausfiel und wie viele Haushalte betroffen waren, war vorderhand ebenfalls unklar. EWB will aktiv informieren, sobald gesicherte Angaben vorliegen.

Erst am Donnerstag war in der Stadt Zürich im Stadtzentrum der Strom ausgefallen. Der Kreis 1 war drei Stunden ohne Elektrizität, selbst Trams standen still. Verursacht hatte die Panne der Brand einer Trafostation.