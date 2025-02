Sunnyi Melles zieht Kraft aus Rückschlägen

Die Schweizer Schauspielerin Sunnyi Melles ("Wolkenbruch", "Triangle of Sadness", "Becoming Karl Lagerfeld") hat sich in der Filmindustrie etabliert. Absagen und Unsicherheiten gehören dennoch zu ihrem Leben, wie die 66-Jährige in einem Interview sagte.

(Keystone-SDA) «Wenn ich von hundert Castings fünf Rollen bekomme, zeigt mir das vor allem, dass ich gut im Durchhalten bin», sagte Melles in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem «NZZ am Sonntag Magazin».

Für manche Rollen sei sie zu alt, zu gross oder zu dünn. «Man muss lernen, das zu akzeptieren», sagte sie. Sie liebe Castings dennoch. Denn während den Vorsprechen gehe es vor allem darum, sich selbst zu zeigen.

Wenn bei Melles Zweifel aufkommen, denke sie an die Sängerin Barbara Streisand. «Sie konnte nicht anders, als zu singen.» Auch die Schauspielerin Kate Winslet sei ihr ein Ansporn. Schon lange wolle die Schweizerin wie Winslet einen eigenen Film machen. «Ehrfurcht hätte ich dabei schon, denn noch häufiger, als dass mir etwas gelingt, scheitere ich», sagte sie. Doch so sei das Leben.