SVP-Präsident Dettling will nie Bundesrat werden

Keystone-SDA

Der SVP-Präsident Marcel Dettling hat in einem Interview eine allfällige Kandidatur als Bundesrat in Zukunft ausgeschlossen. "Einen Bundesrat Dettling wird es nie geben", sagte der Parteipräsident zur "NZZ am Sonntag".

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Amt als Bundesrat könne kein Lebensziel sein, sagte Dettling in dem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Als Bundesrat sei man terminlich sehr stark fremdbestimmt, führte der Schwyzer Nationalrat aus. In seiner Funktion als Parteipräsident könne er Termine absagen. «Wenn ich im Sommer heue, melde ich mich ab. Als Bundesrat geht das nicht.» Dettling ist seit März 2024 Präsident der SVP Schweiz.

Derzeit sitzen mit Albert Rösti und Guy Parmelin zwei Vertreter der SVP im Bundesrat. Rösti leitet das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Parmelin steht dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung vor.

Sollte die Partei in Zukunft allenfalls einen dritten Bundesratssitz erhalten, «würden wir sofort das Justizdepartement oder das Verteidigungsdepartement übernehmen», kündigte Dettling an.

https://www.nzz.ch/schweiz/svp-chef-marcel-dettling-schliesst-eine-bundesratskandidatur-aus-ld.1875330