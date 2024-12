Heute in der Schweiz

Nach dem Weihnachtsessen des Bundesrats taucht Bern heute Abend ab in seinen kurzen Winterschlaf. Davor musste noch einiges erledigt werden: Super Friday im Bundeshaus. Die Verhandlungen mit der EU sind beendet. Zum offiziellen Abschluss flog EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein.



Die grosse Frage bleibt, wie das Paket in Politik und Volk ankommt. Erste Reaktionen verraten, dass im nächsten Jahr einige Diskussionen auf die Schweiz zukommen.



Zudem präsentierte die Parlamentarische Untersuchungskommission zum Untergang der Credit Suisse ihre Erkenntnisse. Rücktritte gibt es nicht. Fehler – oder Verbesserungspotenzial – sind aber benannt worden.



Wir sind am Montag zurück, schönes Wochenende!