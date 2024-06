Swiss ernennt Jens Fehlinger zum neuen CEO

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Swiss hat einen Nachfolger für den per Ende Juni abtretenden Firmenchef Dieter Vranckx gefunden. Jens Fehlinger übernimmt per 1. Oktober 2024 die Aufgabe des CEO, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte.

Bis zu seinem Antritt wird Kommerzchefin Heike Birlenbach die Fluggesellschaft als CEO ad interim führen.

Der 43-jährige Fehlinger ist heute Geschäftsführer der Lufthansa City Airlines. Der deutsche Staatbürger hat seine berufliche Karriere als Pilot begonnen und hatte bei der Lufthansa Gruppe verschiedene Führungspositionen inne.

Während der Corona Pandemie war er laut der Mitteilung für das Krisenmanagement-Office der Lufthansa Group verantwortlich und leitete anschliessend das Restrukturierungsprojekt “ReNew”.

Mit Fehlinger gewinne die Swiss einen “profunden Kenner der Branche”, wird Swiss-Präsident Reto Francioni in der Mitteilung zitiert. Er passe mit seiner Persönlichkeit zum Geschäftsleitungsteam sowie zur “ausgeprägten Kultur der Swiss”.

Der abtretende Lufthansa-Chef Dieter Vranckx wechselt nach mehr als drei Jahren per 1. Juli 2024 in die Geschäftsleitung des Mutterkonzerns Lufthansa. Der Swiss bleibt Vranckx als Vizepräsident des Verwaltungsrats erhalten.