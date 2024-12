Sydney bereitet sich auf Mega-Feuerwerk vor

Keystone-SDA

In der australischen Grossstadt Sydney sind Tausende auf der Suche nach den besten Plätzen für das Silvesterfeuerwerk - und das schon viele Stunden vor Beginn des Spektakels. Die Organisatoren versprechen eine bombastische Show.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Noch während in der australischen Metropole Sydney die Vorbereitungen für das gigantische Silvesterfeuerwerk auf Hochtouren liefen, haben sich viele Schaulustige schon seit dem Morgen die besten Plätze gesichert.

Rund um das Hafenviertel mit der Harbour Bridge und dem ikonischen Opernhaus bezogen Tausende schon viele Stunden vor dem Lichtspektakel bei bestem Wetter Stellung – ausgerüstet mit Picknickdecken, Campingstühlen und Zelten.

In Down Under ist derzeit Sommer. Als besonders gute Standorte gelten die Royal Botanic Gardens sowie das Gelände direkt um das Opernhaus.

Mindestens 20 Minuten Feuerwerk

Um Mitternacht (14.00 Uhr MEZ) sollen dann neun Tonnen Pyrotechnik den Himmel über dem weltberühmten Hafen erleuchten. Die Organisatoren versprachen schon ein gigantisches Spektakel: Die Feuerwerkskörper werden an 264 verschiedenen Punkten gezündet, erstmals gibt es dabei auch Abschussorte westlich der Harbour Bridge.

Zudem sollen Drohnen sowie Plattformen, die über dem Wasser schweben, für spezielle Effekte sorgen. Berichten zufolge wird die Show mindestens 20 Minuten dauern.

Das Silvesterfeuerwerk in der Metropole an der australischen Ostküste gilt seit vielen Jahren als eines der spektakulärsten der Welt. Etwa eine Million Schaulustige, darunter auch viele Touristen, wollen vor Ort dabei sein. Etwa eine Milliarde Menschen schauen traditionell in aller Welt an den Bildschirmen zu.