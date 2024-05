Tanzfest begeistert fast 100’000 Bewegungsfreudige

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Tanzfest hat bei seiner diesjährigen Ausgabe einen Teilnehmerrekord verzeichnen können. Die Organisatorinnen und Organisatoren zählten fast 100’000 Tanzende in der ganzen Schweiz.

Trotz launischen Wetters sei das Tanzfest ein immenser Erfolg gewesen, schrieben die Veranstalter am Sonntag in einem Communiqué. Insgesamt seien während fünf Tagen über 500 Vorführungen gezeigt und rund 600 Tanzkurse durchgeführt worden. Rund 20 Tanzfilmvorstellungen liefen im Kino.

Insgesamt gab es Veranstaltungen in mehr als 30 Städten und Gemeinden – 14 davon in der Deutschschweiz. Auf offenen Bühnen in Fussgängerzonen, Parks, Theatern, Museen oder Einkaufszentren sei Tanz zugänglich und erlebbar geworden, hiess es in der Mitteilung.

Vertreten waren den Angaben zufolge die verschiedensten Tanzstile – vom Hip Hop bis zum aus den 1930er-Jahren stammenden Lindy Hop, von Flamenco über Salsa bis zu orientalischen Tänzen. Regionale Tanzschulen und Schulklassen zeigten ihre Choreografien, 14 Tanzcompagnien tourten durchs ganze Land.