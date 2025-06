Tausende Fussballfans versammeln sich in Bern für den Cupfinal

Keystone-SDA

In Bern haben sich am Sonntagmorgen tausende Fussballfans in der Innenstadt versammelt. Die Fans des FC Basel und des FC Biel-Bienne machten sich in getrennten Fanmarschs auf den Weg zum Wankdorfstadion.

(Keystone-SDA) Die Fans des FC Basel versammelten sich kurz vor 10 Uhr in der Aarbergergasse und dem Waisenhausplatz. Die Stimmung war friedlich und euphorisch, wie ein Reporter von Keystone-SDA berichtete. Kurz nach 11 Uhr begab sich der Umzug via Lorraine und Wylerquartier auf den Weg zum Stadion.

Auch die Bieler Fans trafen bereits am Morgen in Bern ein. Sie versammelten sich auf dem Kornhausplatz, von wo sie sich kurz vor 11 Uhr durch die Altstadt in Richtung Wankdorf aufmachten.

Der öffentliche Verkehr war am Sonntagmorgen zunächst stark eingeschränkt, teilweise sogar unterbrochen. Auch die Strassen waren teilweise gesperrt. Die Polizei hielt sich zunächst im Hintergrund.

Das Spiel zwischen dem FC Biel-Bienne und dem FC Basel soll um 14 Uhr angepfiffen werden.