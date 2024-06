Technische Probleme bei Tunnels im Kanton Obwalden gelöst

(Keystone-SDA) Die Tunnels im Kanton Obwalden sind am Samstagnachmittag wieder geöffnet worden, wie die Kantonspolizei am Samstag auf X mitteilte. Am Mittag waren sämtliche Tunnels des Kantons wegen technischer Probleme gesperrt worden.

Sämtliche Tunnels seien wieder normal befahrbar, schrieb die Polizei weiter. Betroffen seien alle fünf Tunnels im Kanton, also der Lungerntunnel, der Giswiltunnel, der Tunnel Zollhaus und der Tunnel Sachseln gewesen. Der Loppertunnel sei Richtung Luzern gesperrt gewesen.