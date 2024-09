The White Stripes verklagen Donald Trump

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Weil er offenbar unerlaubt ihren Superhit «Seven Nation Army» benutzte, geht die US-Rockband The White Stripes nun rechtlich gegen den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor. Sänger Jack White (49) veröffentlichte auf Instagram ein Bild der Klageschrift.

Demnach richtet sich die Klage in New York auch gegen Trumps Sprecherin Margo Martin.

Damit macht der Sänger ernst damit, womit er Ende August auf Instagram gedroht hatte. Auf Instagram teilte er zudem ein Video von Martin, das diese auf der Plattform X geteilt hatte. In dem inzwischen gelöschten Clip ist Donald Trump zu sehen, wie er ein Flugzeug besteigt. Dazu schrieb White: «Denk nicht einmal daran, meine Musik zu benutzen.» Auch kündigte er dort eine Klage an. Den Post unterlegte White mit dem berühmten Gitarrenriff des Hits der Band.

Immer wieder löst Trump Empörung mit der Nutzung bekannter Pophits aus. Im August teilte Sängerin Céline Dion (56) mit, dass sie ihre Musik nicht von dem ehemaligen US-Präsidenten für dessen Wahlkampf nutzen lassen will. Das Abspielen des Lieds «My heart will go on» bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Montana sei in keiner Weise genehmigt gewesen, erklärte sie auf X. «Wirklich, dieses Lied?»