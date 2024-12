Tiefe Einblicke ins Leben von Patent-Ochsner-Sänger Büne Huber

Keystone-SDA

Patent-Ochsner Frontmann Büne Huber gibt in einem neuen SRF-Dokumentarfilm tiefe Einblicke in sein Leben. Viele Protagonistinnen und Protagonisten sprechen zum ersten Mal ausführlich über ihre Verbundenheit zum 62-Jährigen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Darunter ist seine Frau Sue Huber, mit der er zwei Kinder hat, oder seine älteste Tochter Hannah. Für die Sendung begleitete Dok-Filmer Mathias Lüscher den Sänger zwei Jahre lang.

Berührend schildere Sue Huber, wie sie Büne kennengelernt habe, schreibt das Online-Portal der «Schweizer Illustrierten». «Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe einfach gewusst, das ist gut», sagt die 44-Jährige.

Sie sei ohne Musik aufgewachsen und habe keine Ahnung gehabt, wer er sei. «Wir sprachen drei Stunden und es war, als wäre alles ringsherum verschwunden. Als wir uns verabschiedeten, liefen ihm Tränen übers Gesicht. Ich sagte, ‹Oh, habe ich etwas falsch gemacht?› Er sagte ‹Nein, nein, aber wenn ich könnte, würde ich dich gleich heiraten.'»

Gerne denke sie an ihre erste Einladung bei ihm und seiner Tochter Hannah zurück. Beide seien regelrecht durch die Küche getanzt und Büne habe ein Spargel-Soufflé gekocht. «So etwas hatte ich noch nie gegessen und ich dachte: Wow, den heirate ich.»

Am Ende des Abends habe er zu ihr gesagt: «Ich wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn du in mein Leben kämst.» Sie habe zwar um etwas Bedenkzeit gebeten, aber nur kurz überlegen müssen. Als sie zurückgekehrt sei, habe er ihr einen Hausschlüssel gegeben und gesagt: «Willkommen in meinem Leben.»