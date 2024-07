Tochter von Ex-Tennisprofi Martina Hingis radelt in Wimbledon herum

(Keystone-SDA) Ex-Tennisprofi Martina Hingis ist mit ihrer fünfjährigen Tochter Lia nach Wimbledon gereist. Dort hat sie für Lia ein Velo gekauft, mit dem die Tochter durch den Park radelt, während Hingis nebenher joggt.

“So hält sie mich auf Trab”, sagte die 43-jährige Hingis in einem Interview mit der “SonntagsZeitung”. Kinder müssten sich bewegen, zeigte sich der Tennisstar überzeugt. Sport stärke auch das Selbstvertrauen.

Ihre Tochter versuche sie polysportiv zu fördern. Die Fünfjährige reite, fahre Ski, klettere, schwimme und fahre Velo. Tennis spiele Lia seit sie zwei Jahre alt sei. “Sie macht es immer besser”, sagte ihre Mutter. Die Entscheidung, ob sie einmal den Weg des Tennisprofis einschlagen wolle, sei noch in weiter Ferne. “Ich unterstütze sie darin, was sie tut.”

Von der Karriere ihrer Mutter wisse sie noch nicht viel. Nur die Pokale sehe die Fünfjährige. “Jetzt will sie auch einen Pokal.” Neulich habe Lia an einem Sporttag in Schindellegi SZ eine Goldmedaille gewonnen. “Das ist einmal ein Anfang”, sagte die Mutter.