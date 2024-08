Tote Person nach Explosion in Rüttenen SO gefunden

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Nacht auf Freitag haben Einsatzkräfte in Rüttenen SO eine tote Person in einer Wohnung gefunden. Zuvor kam es darin zu einer Explosion. Die Identität der Person sowie die Ursache der Explosion und des anschliessenden Brandes waren am Freitagmorgen noch offen.

Die Meldung der Explosion ging gemäss einem Communiqué der Solothurner Kantonspolizei am Freitag um 00.45 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte an die Kirchstrasse in Rüttenen ausgerückt seien, sei die Parterrewohnung des zweistöckigen Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand gestanden. Rund um die Wohnung seien Trümmerteile gelegen.

Feuerwehrleute aus Rüttenen und Solothurn fanden schliesslich bei den Löscharbeiten die leblose Person, wie es am Freitagmorgen weiter hiess. Zur Klärung der Identität und der Todesursache bot die Polizei ein Institut für Rechtsmedizin auf.

Einige Wohnungen des betroffenen Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde sucht zusammen mit den Betroffenen geeignete Unterbringungsmöglichkeiten. Wer ausserdem Angaben zur Explosion und des Brandes machen könne, sei gebeten, diese der Kantonspolizei Solothurn zu melden.