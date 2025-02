Trump bei Super Bowl: «denkwürdiger Tag»

Mit seiner Teilnahme am Super Bowl will US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Botschaft der Einheit senden. "Ich dachte, es wäre eine gute Sache für das Land, wenn der Präsident bei dem Spiel dabei wäre", sagte der Republikaner dem Sender Fox News in einem Interview, das wenige Stunden vor dem Spiel am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. "Es ist ein denkwürdiger Tag."