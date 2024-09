Trump dankt Secret Service für Schutz vor Attentat

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Nach einem offenbar vereitelten Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat dieser den Sicherheitskräften des Secret Service und anderer Behörden gedankt. Sie alle hätten unglaubliche Arbeit geleistet, ihn zu beschützen. «DIE GELEISTETE ARBEIT WAR ABSOLUT HERVORRAGEND. ICH BIN SEHR STOLZ, EIN AMERIKANER ZU SEIN!», schrieb der 78-Jährige in Grossbuchstaben auf seiner Plattform Truth Social Stunden nach dem Vorfall an seinem Golfclub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida.

Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit). Der Secret Service, der in den USA für den Schutz hochrangiger Politiker zuständig ist, entdeckte den Verdächtigen nach eigenen Angaben wenige hundert Meter vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten entfernt in den Büschen am Zaun um den Golfplatz und eröffnete das Feuer. Der Verdächtige soll danach in einem Auto geflüchtet sein und das Gewehr und eine Kamera zurückgelassen haben. Kurze Zeit später wurde er auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts festgenommen. Das Motiv des Mannes ist noch unklar.

Die Bundespolizei FBI geht davon aus, dass der Mann Trump beim Golfspielen mit einem Sturmgewehr erschiessen wollte. Trump blieb unverletzt. Sollte sich der Anschlagsverdacht bestätigen, wäre dies eine weitere Eskalation im ohnehin schon aufgeheizten Wahlkampf vor der Präsidentenwahl am 5. November.