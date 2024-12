Trump für Wiederwahl Johnsons auf Chefposten in US-Parlament

Der designierte US-Präsident Donald Trump spricht sich für die Wiederwahl von Mike Johnson als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses aus. Der Republikaner Johnson will bei einer voraussichtlich am Freitag anstehenden Abstimmung in dem mächtigen Amt an der Spitze der Parlamentskammer bestätigt werden. Johnson sei ein "guter, hart arbeitender, religiöser Mann", der das Richtige tun werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Mike hat meine volle und uneingeschränkte Unterstützung."