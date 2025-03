Trump kündigt Zölle auf Agrarprodukte ab April an

US-Präsident Donald Trump weitet seine Zollpolitik nochmals aus und will nun auch Importaufschläge auf landwirtschaftliche Produkte erheben. Die Zölle auf Agrarimporte sollen am 2. April in Kraft treten, wie Trump am Montag ankündigte.

(Keystone-SDA) Einzelheiten dazu nannte er in seinem Onlinedienst Truth Social nicht. Jedoch rief der Präsident die Landwirte in den USA auf, ihre Produktion für den heimischen Markt anzukurbeln. «An die grossartigen Farmer der Vereinigten Staaten: Bereitet Euch darauf vor, eine Menge an landwirtschaftlichen Produkten herzustellen, die innerhalb der Vereinigten Staaten verkauft werden sollen», schrieb er. «Auf externe Produkte werden am 2. April Zölle erhoben.»

Trump hatte in der vergangenen Woche bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent für Produkte aus der EU angekündigt, die unter anderem für Autos gelten sollen. Ab Dienstag sollen US-Zölle auf alle Importe aus Mexiko und Kanada erhoben werden.

Zudem soll ab Dienstag ein zusätzlicher Zollaufschlag von zehn Prozentpunkten auf chinesische Einfuhren gelten.