Unbekannte reissen im Emmental Geldautomaten aus der Verankerung

Im bernischen Hasle haben in der Nacht auf Montag mehrere Unbekannte einen Bankautomaten aus der Verankerung gerissen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden am Automaten und am Gebäude, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ersten Erkenntnissen zufolge brach die unbekannte Täterschaft in ein Lebensmittelgeschäft an der Emmenau ein und riss den freistehenden Geldautomaten mittels Spanngurten und einem Auto aus der Verankerung. Vor Ort stiessen die Einsatzkräfte zudem auf eine beschädigte Glastüre.

In unmittelbarer Nähe hat die Polizei ein mögliches Tatfahrzeug und weiteres Tatwerkzeug sichergestellt, hiess es in der Mitteilung. Die Täterschaft flüchtete demnach zu Fuss in unbekannte Richtung.

Die Kantonspolizei Bern hat Fahndungsmassnahmen und Ermittlungen aufgenommen. Sie ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen.