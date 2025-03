US-Militär: Ranghohes Mitglied von Al-Kaida-Ableger in Syrien getötet

Keystone-SDA

Das US-Militär hat in Syrien nach eigenen Angaben ein ranghohes Mitglied eines Ablegers der Terrororganisation Al-Kaida in Syrien getötet. Es handele sich um einen Anführer der Gruppe Hurras al-Din, teilte das US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Er sei bei einem Luftangriff im Nordwesten des Landes am 23. Februar getroffen worden.

(Keystone-SDA) Centcom-Kommandeur Michael Erik Kurilla erklärte dazu: «Wie wir bereits in der Vergangenheit gesagt haben, werden wir diese Terroristen weiterhin unnachgiebig verfolgen, um unser Heimatland und das Personal der USA, ihrer Verbündeten und Partner in der Region zu verteidigen.»

Die USA führen im Irak und in Syrien eine internationale Koalition im Kampf gegen Terrororganisationen an. Die US-Truppen sollen auch nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad bis auf weiteres im Land bleiben.