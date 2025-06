US-Theaterpreis Tony für Musical über menschliche Roboter

Keystone-SDA

Eine Romanze über zwei menschliche Roboter im Südkorea der Zukunft hat den Tony Awards als bestes neues Musical am New Yorker Broadway gewonnen. "Maybe Happy Ending" von Will Aronson und Hue Park erhielt beim wichtigsten Theaterpreis der USA zudem weitere Auszeichnungen für Hauptdarsteller Darren Criss und Regisseur Michael Arden. Insgesamt bekam das Musical sechs Tony Awards – die meisten des Abends. Die Bühnenadaption von "Buena Vista Social Club" erhielt vier Preise.

(Keystone-SDA) Als bestes neues Theaterstück wurde «Purpose» von Branden Jacob-Jenkins ausgezeichnet. Das Drama erzählt von einer einflussreichen afroamerikanischen Familie in Chicago und hatte bereits den Pulitzer-Preis als bestes Drama gewonnen.

Scherzinger gewinnt – Clooney geht leer aus

Beste Schauspielerin in einem Musical wurde Nicole Scherzinger für «Sunset Boulevard». Die einst als Frontfrau der Pussycat Dolls berühmt gewordene Sängerin spielt Norma Desmond im Drama «Sunset Boulevard». Andere Akteure mit grossen Namen gingen leer aus, allen voran George Clooney – als bester Schauspieler in einem Theaterstück nominiert. Er musste sich Cole Escola für die Hauptrolle in «Oh, Mary!» geschlagen geben, einer überdrehten Komödie über Mary Todd Lincoln. Auch Mia Farrow und Bob Odenkirk unterlagen anderen Nominierten.

Bestes Revival eines Musicals wurde das Andrew Lloyd-Webbers «Sunset Boulevard», als bestes wiederaufgeführtes Theater-Stück gewann das Schuldrama «Eureka Day».

Umsatzstärkste Broadway-Saison aller Zeiten

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Sie berücksichtigen nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der rund 40 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden. Wählbar waren in diesem Jahr 42 Werke.

Die in der «Broadway League» zusammengeschlossenen Theater verkauften in der abgelaufenen Saison 2024/25 knapp 14,7 Millionen Tickets und erwirtschafteten mehr als 1,89 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist rund das Doppelte aller deutschen Kinos – deren Einspielergebnis lag 2024 bei 868 Millionen Euro.