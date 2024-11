Verdächtige Pakete halten Scotland Yard in Atem

Keystone-SDA

Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen ist in London und Umgebung wegen verdächtiger Gegenstände Alarm ausgelöst worden. Am Bahnhof Euston in der britischen Hauptstadt wurde ein Paket kontrolliert zur Explosion gebracht, wie Scotland Yard mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich nur einen Tag nachdem am Freitag der Flughafen London Gatwick teilweise abgeriegelt worden war – ebenfalls wegen eines verdächtigen Pakets. Es wurde von Sprengstoffexperten unschädlich gemacht.

Ebenfalls am Freitag war zuvor in der Nähe der US-Botschaft in London ein verdächtiges Päckchen entdeckt wurde. Auch dort wurde zunächst die Umgebung abgeriegelt und das Paket gesprengt. Später teilte Scotland Yard mit, es habe sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Attrappe gehandelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar.