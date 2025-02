Vermittler Saudi-Arabien? Putin spricht mit Kronprinz

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in den verstärkten diplomatischen Aktivitäten wegen des Ukraine-Krieges mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefoniert. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, dankte Putin Saudi-Arabien für dessen Gastgeberrolle beim Treffen des russischen Aussenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Riad.