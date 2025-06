Videobotschaft von Leo XIV. zu Papst-Feier in Geburtsstadt Chicago

Keystone-SDA

Mit einer Videobotschaft hat Papst Leo XIV. am Samstag Menschen in seiner Geburtsstadt Chicago gegrüsst. Die Rede war Höhepunkt einer Papst-Party im Baseballstadion der White Sox, des Lieblingsteams des US-amerikanischen Papstes, wie Kathpress am Sonntag meldete.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dem Papst zu Ehren hatte das Erzbistum Chicago die Feier organisiert. Die mehr als 30’000 Tickets für jeweils fünf Dollar waren innerhalb von Stunden ausverkauft.

In seiner ersten Ansprache an ein grösseres US-Publikum rief Leo XIV. dazu auf, sich für Frieden und Einheit in der Welt einzusetzen. Dabei sass der 69-Jährige an seinem Schreibtisch im Vatikan. Die Ansprache dauerte siebeneinhalb Minuten.

Das katholische Kirchenoberhaupt richtete sich vor allem an junge Menschen. Gewisse Umstände hätten es ihnen vielleicht nicht erlaubt, ihren Glauben zu leben, so Leo XIV. etwa mit Blick auf die Corona-Pandemie.

«Aber entdeckt, wie wichtig es für jeden von uns ist, auf die Gegenwart Gottes in unseren Herzen zu achten, auf diese Sehnsucht nach Liebe in unserem Leben.» Daraus könne der Wunsch nach einem Dienst für andere erwachsen, könnten sich Freundschaften und Gemeinschaften bilden, um eine Botschaft der Hoffnung zu verbreiten.

Die Feier für Leo XIV. gut einen Monat nach dessen Wahl begann bereits zu Mittag. Bei Baseballspielen trafen sich viele Fans Stunden vor dem eigentlichen Match und stimmten sich auf das bevorstehende Sportereignis ein. Das Vorprogramm zum Papst-Fest bestand aus Musik und Gebeten. Die Stadionmesse wurde zelebriert von Chicagos Erzbischof, Kardinal Blase Cupich. An ihn richtete Leo XIV. einen besonderen Gruss.