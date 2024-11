Wechselhaftes Wetter trübt Campingplatz-Bilanz des TCS

Keystone-SDA

Der Touring-Club der Schweiz hat in der Ende Oktober zu Ende gehenden Sommersaison rund 900'000 Logiernächte verzeichnet. Damit muss der nach eigenen Angaben grösste Campinganbieter der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang hinnehmen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Touring-Club der Schweiz (TCS) führt das Minus von etwa vier Prozent auf das wechselhafte Wetter dieses Sommers zurück. Das teilte er am Mittwoch mit. Steigern konnte der TCS im Vergleich zu 2023 aber die Zahl der Camping-Mitglieder, nämlich um 3,3 Prozent auf über 27’000.

Über mehr als 30 Campingplätze verfügt der TCS unterdessen – im laufenden Jahr kamen Plätze in Estavayer-le-Lac FR und in Olivone TI dazu. Die Gemeinde Estavayer hat dem Touring-Club den Betrieb des dortigen Platzes übertragen. Definitiv geschlossen hat der TCS hingegen Anfang Oktober den Platz bei Gampelen BE am Neuenburgersee.

Grund dafür ist der Umstand, dass der Platz in einem Umweltschutzgebiet liegt. Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) bestätigte 2023 ein früheres Gutachten und bezeichnete den Platz als umweltrechtswidrig.

In den kommenden Jahren wird der TCS aber den von ihm 2023 übernommenen Platz La Tène ausbauen. Er befindet sich nur ein paar Kilometer weiter westlich von Gampelen auf Gebiet des Kantons Neuenburg. Dieser Ausbau sei aber keine direkte Folge der Schliessung von Gampelen, sagte TCS-Mediensprecherin Vanessa Flack auf Anfrage.