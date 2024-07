Weitere Leiche im Maggiatal gefunden

(Keystone-SDA) Nach den Unwettern im Tessin ist im Maggiatal am Dienstag eine weitere Leiche gefunden worden. Ein Helikopter hatte die am Dienstagabend noch nicht identifizierte tote Person in Riveo im Flussbett gesichtet, danach wurde sie von einem Helikopter geborgen.

Ein Militärhelikopter ortete die tote Person in der Maggia, wie die Kantonspolizei mitteilte. Später barg sie ein Helikopter der Rettungsflugwacht. Die Identifizierung war am Abend im Gang.

Drei Frauen, die am Wochenende im oberen Maggiatal Opfer des Unwetters wurden, sind unterdessen identifiziert. Gemäss Informationen der Tessiner Kantonspolizei handelt es sich um zwei 73- und eine 76-jährige Deutsche aus dem Bundesland Baden-Württemberg.

Die Frauen wurden Opfer eines Erdrutsches in der Gegend von Fontana im Bavonatal, wie die Polizei am Dienstag weiter festhielt. Ihre Leichen waren am Sonntagmorgen gefunden worden.

Das Val Bavona ist ein Seitental des Maggiatals und wurde besonders stark vom Unwetter am vergangenen Samstag getroffen.