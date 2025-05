Welche ESC-Acts schaffen die Hürde des ersten Halbfinals?

Keystone-SDA

In Basel steht am Dienstagabend um 21 Uhr das erste Halbfinal des 69. Eurovision Song Contest (ESC) an. Fünfzehn Länder gehen in der St. Jakobshalle in Basel vor einem Millionenpublikum am TV-Bildschirm ins Rennen um den Einzug in den Final.

1 Minute

(Keystone-SDA) Geht es nach den Wettbüros, dann werden am Dienstagabend die Halbfinal-Favoriten Schweden, Estland und neu die Niederlande die meisten Publikumspunkte absahnen. Am Vorabend war es noch die Ukraine, die zu den Top-Drei des ersten Halbfinals zählte.

Am ersten Halbfinal, wie auch am zweiten, das am Donnerstag stattfindet, kommt es ganz auf das Publikum an, das für seinen Liebling stimmen kann. Das eigene Land ist dabei nicht wählbar. Erst beim Final werden Jurypunkte miteinbezogen.

Zoë Më wird fast am Ende, als Zweitletzte, ihren Song «Voyage» singen. Als Act des Gastgeberlandes ist sie jedoch automatisch für den Final qualifiziert.

Die Show wird von Hazel Brugger und Sandra Studer moderiert und auf SRF 1 ausgestrahlt.