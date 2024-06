Welterbetag als Gelegenheit zum Entdecken der Schweizer Stätten

(Keystone-SDA) Zu den Unesco-Welterbetagen am kommenden Samstag und Sonntag laden neun Schweizer Welterbestätten die Bevölkerung zum Entdecken ihrer Schätze ein. Das Angebot reicht von Fossilienfunden über mittelalterliche Bauten bis zu geologischen Faltungen.

Insgesamt gibt es in der Schweiz 13 Welterbestätten der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco), wie die World Heritage Experience Switzerland am Montag mitteilte. Die Stätten umfassen kulturelles Erbe und Naturschönheiten.

An den Welterbetagen vom Wochenende bieten die neun Welterbestätten verschiedene Aktivitäten. Am Fossilienberg Monte San Giorgio TI können sich Kinder als Paläontologen versuchen. Auf Solarbooten lassen sich Pfahlbaudörfer im Neuenburgersee aus der Nähe betrachten. In Stiftsbezirk St. Gallen gibt es einen Einblick in die Restauration von Kulturgütern.

Eine geführten Wanderung im Lauterbrunnental BE vermittelt Wissen über das Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Die Tektonikarena Sardona veranstaltet im Kanton Glarus einen Familientag, die Rhätische Bahn ein Bahnfestival.

Ins Mittelalter eintauchen können Besucherinnen und Besucher in Bellinzona TI. Führungen bieten die Uhrmacherstädte La Chaux-de-Fonds und Le Locle NE an. Das Kloster St. Johann in Müstair GR macht exklusiv zu dem Anlass eine historische Wandmalerei zugänglich.