Winterthurer SP schickt Kaspar Bopp ins Rennen ums Stadtpräsidium

Keystone-SDA

Die Winterthurer SP hat den bisherigen Stadtrat Kaspar Bopp am Dienstagabend offiziell ins Rennen ums Stadtpräsidium geschickt. Bisher hat er keine Konkurrenz.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Nomination Bopps erfolgte einstimmig, wie die Partei mitteilte. Dieser leitet seit 2019 das städtische Finanzdepartement. Dabei setzte er nach Parteiangaben unter anderem die Stabilisierung der Pensionskasse und den Aufbau einer langfristigen Finanzstrategie um.

Es ist bereits Bopps zweiter Anlauf aufs Stadtpräsidium. Bereits bei den letzten Wahlen stellte sich der 45-Jährige zur Wahl. Allerdings kam er damals nicht am langjährigen Amtsinhaber Michael Künzle (Mitte) vorbei. Dieser gewann mit Abstand.

Künzle gab nun aber im April bekannt, dass er keine weiteren vier Jahre anhängen will. Die SP nominierte am Dienstag auch die beiden anderen bisherigen Stadtratsmitglieder für eine weitere Amtszeit, Bauvorsteherin Christa Meier und Sozialvorsteher Nicolas Galladé.

Für die Wahlen am 8. März 2026 will die SP mit den Grünen zusammenarbeiten, deren Schulvorsteherin Martina Blum ebenfalls erneut ins Rennen geht. Andreas Geering will den einzigen Sitz der Mitte verteidigen, der mit Michael Künzles Abgang nun frei wird.

SVP und EVP wollen zurück in den Stadtrat

Keine weitere Amtszeit anhängen will GLP-Stadträtin Katrin Cometta. Ihre Partei setzt aktuell eine Findungskommission ein, um Kandidierende vorzuschlagen. Die FDP mit ihrem langjährigen Stadtrat Stefan Fritschi gab ihre Pläne für die Wahlen noch nicht bekannt.

Die SVP, die seit 2018 nicht mehr mitregiert, will mit Fraktionspräsident Christian Hartmann den Sprung zurück in den Stadtrat schaffen. Ebenfalls wieder mitregieren will die EVP, die 2010 letztmals im Stadtrat vertreten war. Die Partei geht mit Gemeinderätin Franziska Kramer-Schwob ins Rennen.