Worber Brauerei Egger zieht um

Keystone-SDA

Die Brauerei Egger im bernischen Worb stellt im September ihre bisherige Produktion ein und zieht in einen Neubau in Bahnhofsnähe. In der Übergangszeit produziert die Brauerei Locher in Appenzell das Egger Bier.

(Keystone-SDA) Egger will den neuen Standort an der Rüthimoosstrasse im Sommer 2026 eröffnen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Er ersetzt die bisherige Brauerei, deren «veraltete Infrastruktur nicht mehr zukunftsfähig ist».

Die Parzelle beim SBB-Bahnhof in Worb steht seit über einem Jahr als potenzieller Standort fest. Das Grundstück gehört allerdings nicht Egger, sondern der Appenzeller Brauerei Locher. Sie stellt der Worber Brauerei das Land in einem langjährigen Baurechtsvertrag zur Verfügung.