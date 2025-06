Zürcher Justiz erhebt dreifache Mordanklage

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen einen 47-jährigen Spanier Anklage wegen dreifachen Mordes erhoben.

(Keystone-SDA) Er soll im Dezember 2010 im Zürcher Seefeldquartier seine frühere Psychoanalytikerin und im Dezember 2015 in Laupen BE ein älteres Ehepaar getötet haben, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Die Ermittler konnten an beiden Tatorten die identische DNA einer männlichen Person sichern. Den Berner Strafverfolgungsbehörden gelang es schliesslich, in Spanien einen Verdächtigen zu identifizieren. Ende Januar 2024 wurde der Mann bei seiner Einreise in Genf angehalten und verhaftet. Seine DNA passte zu beiden Tatorten. Der Mann ist nicht geständig.