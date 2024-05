Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verkehr Richtung Süden hat sich am Freitagmittag vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Die Wartezeit betrug eine Stunde und vierzig Minuten, wie der Verkehrsdienst des TCS mitteilte.

Bereits während des Morgens kam es zu Kolonnen und Wartezeiten. Der Touring-Club der Schweiz (TCS) empfahl Reisenden in den Süden, auf die A13 in Richtung San-Bernardino auszuweichen.

Die Route über den Gotthardpass war am Freitag noch gesperrt. Die Wintersperre soll erst am Mittwoch, 29. Mai, um 11 Uhr aufgehoben werden. Gemäss dem Bundesamt für Strassen (Astra) ist das ohne Gewähr: Die Öffnung hängt von den Wetterbedingungen ab. Letztes Jahr gab das Astra die Passstrasse bereits am 19. Mai frei. Dieses Jahr liegt aber besonders viel Schnee.

Staus Richtung Süden bilden sich vor dem Wochenende regelmässig. Am Pfingstsamstag reichte die Fahrzeugschlange über 20 Kilometer von Beckenried NW bis Göschenen UR.