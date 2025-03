Zoë Mës ESC-Song «Voyage» ist reduziert und poetisch

Keystone-SDA

Mit "Voyage" sei eine Reise zu mehr Menschlichkeit gemeint, sagte Zoë Më in Zürich am Release ihres ESC-Songs.

(Keystone-SDA) Da sich Zoë Më klar auch als Songwriterin versteht, sei es ihr wichtig gewesen, die Schweiz mit einem Song vertreten zu können, an dem auch sie gearbeitet hat. «Ich habe von Anfang an gesagt, ich will nahe bei mir bleiben.» Entstanden sei der zarte Popsong zum Teil in Schottland.

Mit «Voyage» geht die Schweiz beim Heimspiel in Basel im Mai mit einen Beitrag in den Wettbewerb, der weniger pompös ist, als der von Nemo im vergangenen Jahr in Malmö. Weniger eindringlich ist der Song aber nicht, die Kraft von «Voyage» liegt in seinem poetisch-reduzierten Stil.