Zoe Wees: Habe das Nein-Sagen gelernt

Die norddeutsche Musikerin Zoe Wees (22) hat sich nach ihrem schnellen Erfolg und den vielen Auftritten und Interviews im In- und Ausland eine längere Auszeit gegönnt - und in der Zeit wichtige Dinge gelernt. "Ich habe viel an mir selbst gearbeitet. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die ich liebe", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. Dabei habe sie auch verinnerlicht, dass alles seine Zeit habe.