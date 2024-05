Zwei Bankomaten in Alle und Pruntrut im Jura gesprengt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im Kanton Jura sind am frühen Morgen des Pfingstmontags gleich zwei Bankomaten gesprengt worden. Die Täterschaft flüchtete mit einer unbekannten Beute mit mehreren Autos. Verletzt wurde niemand.

In Pruntrut war ein Postomat betroffen und in Alle ein Bankomat der jurassischen Kantonalbank, wie die jurassische Kantonspolizei mitteilte. An beiden Orten bestand an den betroffenen Gebäuden sowie benachbarten Gebäuden Sachschaden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.