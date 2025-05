Zwei Personen nach Wohnungsbrand in Erstfeld UR im Spital

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Erstfeld UR hat es am Montagmorgen gebrannt. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Kantonsspital Uri gebracht werden.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gotthardstrasse in Erstfeld rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte.

Die Gotthardstrasse war wegen den Lösch- und Rettungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Erstfeld und Altdorf, die Chemiewehr, das Amt für Umwelt, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Uri.