Zwei Tonnen Methamphetamin: Rekord-Drogenfund in Indonesien

Keystone-SDA

Indonesische Behörden haben vor der Ostküste von Sumatra nach eigenen Angaben mehr als zwei Tonnen Methamphetamin im Wert von rund 270 Millionen Euro sichergestellt - die grösste Menge, die je in dem Inselstaat beschlagnahmt wurde.

(Keystone-SDA) Die illegale Fracht wurde nach fünfmonatigen geheimdienstlichen Ermittlungen an Bord eines Schiffes in den Gewässern vor Tanjung Balai Karimun abgefangen, einem Teil der Riau-Inseln nahe der belebten Strasse von Malakka, wie die staatliche Drogenbehörde BNN mitteilte. Die Drogen waren in 67 Kisten versteckt.

Die Operation gilt als die grösste Drogenrazzia in der Geschichte des Landes. BNN-Chef Martinus Hukom sagte bei einer Pressekonferenz an Bord des beschlagnahmten Schiffes, er schätze den Strassenwert des Methamphetamins auf rund fünf Billionen Indonesische Rupien (umgerechnet etwa 252 Millionen Franken).

Drogen stammen aus dem Goldenen Dreieck

Die Drogen wurden in der Nähe des Maschinenraums der «Sea Dragon Tarawa» gefunden. Das Schiff soll das Methamphetamin aus dem für Drogenproduktion berüchtigten Goldenen Dreieck, das sich zwischen Myanmar über Laos bis nach Thailand erstreckt, über die Andamanensee in indonesische Gewässer geschmuggelt haben. Es wurde den Angaben zufolge am 20. Mai gestoppt und zu einer Zollinspektion geschleppt.

Die Behörden nahmen sechs Besatzungsmitglieder fest: vier indonesische und zwei thailändische Staatsangehörige. Die Ermittler arbeiten mit internationalen Partnern zusammen, um das Netzwerk hinter dem Drogenhandel ausfindig zu machen. Erst vor einer Woche waren bei einer Grossrazzia im selben Meeresgebiet an Bord eines Schiffes 700 Kilo Methamphetamin und 1,2 Tonnen Ketamin sichergestellt worden.

Methamphetamin ist eine synthetische Droge, die als extrem gefährlich gilt. Auf dem Schwarzmarkt wird sie häufig in Form von kleinen Kristallen – «Crystal Meth» genannt – verkauft.