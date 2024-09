“Volkswagen dovrà risolvere suoi problemi da sola”, dice Habeck

(Keystone-ATS) “Volkswagen dovrà risolvere la maggior parte dei suoi problemi da sola”. È quello che ha detto il vicecancelliere e ministro dell’economia tedesco Robert Habeck.

ll politico ha parlato alla stampa nel corso di una visita allo stabilimento di Emden del colosso dell’auto che, a quanto trapelato nei giorni scorsi, sta lavorando a un piano di risanamento che potrebbe risolversi nella chiusura di alcune fabbriche in Germania.

“La politica deve però accertarsi del fatto che stiamo mandando i segnali giusti al mercato”, ha aggiunto il 55enne esponente dei Verdi. A suo avviso la ristrutturazione di Volkswagen non dovrebbe ricadere sulla forza lavoro e il colosso di Wolfsburg “dovrebbe cercare di mantenere le fabbriche aperte”. Abbassare i costi non significa che si debba mandare via la gente con misure “senza cuore” e mettere in dubbio il futuro degli stabilimenti.

Secondo Manager Magazine i vertici del gruppo ritengano possibile un taglio di posti che riguarderebbe fino a 30’000 dipendenti.