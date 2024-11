‘Timori governi europei per ondata di violenza dopo Amsterdam’

Keystone-SDA

Fonti diplomatiche di Paesi occidentali hanno riferito a Haaretz che i governi europei sono preoccupati per una nuova ondata di violenza legata alla guerra in corso a Gaza, in seguito all'attacco di venerdì contro i tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam.

1 minuto

(Keystone-ATS) La preoccupazione principale è che aggressioni organizzate come quelle nella capitale olandese vengano portate avanti con l’obiettivo di danneggiare israeliani o ebrei durante eventi di massa come partite di calcio, spettacoli, eventi culturali o celebrazioni di feste ebraiche.

Nell’ultimo anno, dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e dalla conseguente guerra nella Striscia di Gaza, i servizi segreti dei Paesi europei hanno ricevuto decine di avvertimenti relativi a tentativi di attacchi contro israeliani o ebrei nella loro giurisdizione.

Le agenzie di intelligence israeliane stanno raccogliendo informazioni su piani per attaccare istituzioni ebraiche e ambasciate o uffici israeliani e hanno contribuito a sventarli in collaborazione con i governi interessati. Le agenzie di sicurezza stanno anche raccogliendo informazioni sui piani dell’Iran e delle organizzazioni terroristiche collegate per assassinare israeliani in Europa, con un’enfasi sugli ex ufficiali dell’Idf.