È febbre Oasis, biglietti a ruba e siti in tilt

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Riuniti dopo 15 anni, i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno fatto scoppiare la febbre Oasis. Un delirio annunciato, ma che non si poteva immaginare di queste proporzioni, si è scatenato sulla vendita dei biglietti dei concerti, arrivati fino a 6000 sterline.

Da giorni i fan facevano il conto alla rovescia, ma quando stamattina, sabato 31 agosto, si è aperta la vendita, su Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie., delle 17 date dell’Oasis Live ’25”, è stato subito caos con lunghe code virtuali, nella maggior parte dei casi non andate a buon fine o sospese, e intasamenti sulle piattaforme ufficiali andate in poco tempo in tilt.

Nella corsa ad accaparrarsi i biglietti scongiurando il sold out, ad alimentare la confusione anche alcuni automatismi che portano all’aumento del prezzo quando la domanda supera, in questo caso ampiamente, l’offerta. I fan, ulteriormente disorientati, hanno fatto dilagare la loro delusione e rabbia sui social dove sono apparsi anche consigli e suggerimenti sulle operazioni da fare. Mentre la frustrazione cresceva sui siti di “resale” hanno cominciato ad apparire biglietti rivenduti a prezzi super maggiorati, in alcuni casi gonfiati anche di 40 volte.

Per calmare le acque e cercare di fare un po’ di chiarezza sono intervenuti anche gli Oasis che hanno esortato su X: “Prendete nota, i biglietti dell’Oasis Live 25 possono essere rivenduti solo a valore nominale tramite TichetmsterUk e Twickets!. I biglietti che compaiono su altri siti secondari di biglietteria sono contraffatti e saranno annullati dai promotori”. Ma la situazione è un po’ sfuggita di mano e lo scontento dei fan non si placa, anche per il sistema di prezzi dinamici di Ticketmaster che fa aumentare i prezzi in base alla domanda.

Da quanto era emerso sui media del Regno Unito, inizialmente il costo dei biglietti degli attesissimi concerti della band, a luglio e agosto 2025 in Irlanda e in Inghilterra, variava tra le 70 e le 500 sterline. In un primo tempo le date del tour dovevano essere 14, ma consapevoli del boom di richieste i fratelli Gallagher avevano annunciato, prima dell’apertura delle vendite, tre nuove date britanniche dell’Oasis Live ’25”. A quanto pare non è bastato e dopo la scatenata corsa al biglietto in molti sono rimasti a bocca asciutta e non potranno rivedere dal vivo Liam e Noel di nuovo insieme.