A Locarno caduti 58 millimetri di pioggia in 24 ore

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono caduti generalmente tra i 10 e i 30 millimetri di pioggia, ma localmente anche di più: nella zona di Locarno sono stati 58 millimetri per metro quadro, riferisce stamattina MeteoNews su X.

A Lugano e Lucerna sono stati misurati oltre 20 mm in 24 ore. Localmente si sono verificati anche forti temporali, scrive MeteoNews, che ieri ha registrato 1’182 fulmini in tutta la Svizzera. Per oggi il servizio meteorologico prevede ancora una volta grandi quantità di pioggia in Ticino e nei Grigioni, con 20-50 mm/m2.

Secondo l’Ufficio federale di meteorologia (MeteoSvizzera) la regione maggiormente interessata dalle precipitazioni è stata il Mendrisiotto, dove sono stati misurati 110 litri per metro quadro nelle ultime 24 ore, di cui 48 in sole due ore.

I meteorologi si aspettano una distensione della situazione in serata, ma in Ticino nella notte sono possibili altri intensi temporali. Domani dovrebbe essere asciutto in tutto il paese.

Ieri la Confederazione ha messo in guardia da temporali e piogge persistenti. L’allerta per il Ticino e i Grigioni è di livello 3 (pericolo “marcato”) fino a stasera alle 20.00. MeteoSvizzera raccomanda di evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua. Se c’è il rischio di inondazioni, non si deve scendere nelle cantine e negli scantinati.