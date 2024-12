ABB acquisisce partecipazione in austriaca ESS

Keystone-SDA

Il gigante elettrotecnico zurighese ABB ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione minoritaria nel fornitore austriaco di strumenti informatici Engineering Software Steyr (ESS). I dettagli finanziari non sono stati forniti.

(Keystone-ATS) L’investimento, si legge in una nota, permetterà ad ABB di ridurre i costi di produzione – fino al 30% in meno – e le emissioni dei centri di verniciatura di automobili.

Nuovo ordine dal Canada

Il gruppo ha parallelamente annunciato di aver ottenuto un ordine dal Canada, più precisamente dalla società mineraria BHP. La comanda riguarda l’assemblaggio di un argano da miniera da 75 tonnellate, il più grande al mondo.

L’installazione dei primi sistemi è già iniziata, ma per la messa in servizio bisognerà attendere la fine del 2027. Anche in questo caso, non sono stati resi noti i dettagli economici.