AfD shock, invia biglietti di espulsione a 30 mila migranti

Keystone-SDA

Un biglietto di espulsione di sola andata datato 23 febbraio, il giorno delle elezioni federali tedesche, infilato nelle cassette postali di circa 30 mila persone con un background migratorio.

2 minuti

(Keystone-ATS) È l’ultima provocazione firmata da alcune sezioni distrettuali del partito di estrema destro tedesco AfD, che scuote l’opinione pubblica. “Ecco cosa hanno trovato nella loro posta le persone con un background migratorio nella zona di Karlsruhe”, ha denunciato un utente su Instagram rilanciato dalla Frankfurter Rundschau, pubblicando la foto del ticket simile a una classica carta d’imbarco aereo.

La frase stampata sopra al biglietto diretto a un passeggero già indicato come “immigrato illegale” non lascia spazio a dubbi: “Solo la remigrazione può salvare la Germania”. Un QR code rimanda poi al sito dell’AfD di Karlsruhe, dove è possibile scaricare il biglietto e leggere le richieste del partito accompagnate da un link per donazioni. I volantini sono stati distribuiti anche durante il fine settimana a Riesa al congresso dell’ultradestra, che ha ufficialmente lanciato la leader Alice Weidel per la corsa alla cancelleria.

La polizia di Karlsruhe ha avviato un’indagine per sospetto incitamento all’odio. L’associazione distrettuale del partito ha tuttavia ribadito che le richieste sul retro del biglietto sono “legittime” e “conformi alla legge”, specificando che si riferiscono esclusivamente a persone che si trovano illegalmente in Germania.