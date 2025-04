AG: Brugg, spari contro veicolo, un ferito e vari arresti

Una persona è rimasta ferita dopo che vari colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un veicolo al culmine di una lite oggi pomeriggio a Brugg (AG). Diverse persone sono finite in manette.

(Keystone-ATS) Il ferito è stato trasportato in ospedale e non ci sono informazioni precise sul suo stato di salute. La polizia cantonale ha indicato in serata sul social media X che non è più alla ricerca di altri sospettati. In precedenza, sulla stessa piattaforma, aveva rassicurato i residenti della zona, affermando come non vi fosse alcun pericolo per la popolazione.

Le indagini sulla scena del crimine sono comunque ancora in corso e proseguiranno fino a notte fonda. Le forze dell’ordine argoviesi hanno schierato un grosso contingente di uomini per questo intervento.

Diversi portali hanno mostrato le immagini degli agenti, armati di mitragliatrici, mentre effettuavano controlli in strada. Ulteriori informazioni dovrebbero essere fornite dalle autorità nella giornata di domani.